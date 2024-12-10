“رويترز”: القوات “الإسرائيلية” وصلت إلى قطنا التي تقع على مسافة 10 كيلومترات داخل الأراضي السورية إلى الشرق من المنطقة العازلة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 10 2024 - 10:30

“رويترز”: القوات “الإسرائيلية” وصلت إلى قطنا التي تقع على مسافة 10 كيلومترات داخل الأراضي السورية إلى الشرق من المنطقة العازلة

منذ 1 ساعة 10 December، 2024
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