إذاعة جيش العدو: دمرنا مقدرات الجيش السوري بأكبر عملية جوية قمنا بها في تاريخنا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 10 2024 - 10:30

إذاعة جيش العدو: دمرنا مقدرات الجيش السوري بأكبر عملية جوية قمنا بها في تاريخنا

منذ 1 ساعة 10 December، 2024
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