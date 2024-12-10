المتحدثة باسم الحكومة الايرانية فاطمة مهاجراني: نرصد التطورات في سوريا ونعتقد أن الشعب السوري هو الذي يجب أن يقرر مصير بلاده – موقع قناة المنار – لبنان
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December 10 2024 - 10:30

المتحدثة باسم الحكومة الايرانية فاطمة مهاجراني: نرصد التطورات في سوريا ونعتقد أن الشعب السوري هو الذي يجب أن يقرر مصير بلاده

منذ 1 ساعة 10 December، 2024
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