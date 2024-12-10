المتحدث باسم جيش العدو: سلاح الجو فشل في حادث انفجار طائرة مسيّرة بمنطقة “يفنه” جنوب “تل أبيب” يوم أمس – موقع قناة المنار – لبنان
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December 10 2024 - 10:30

المتحدث باسم جيش العدو: سلاح الجو فشل في حادث انفجار طائرة مسيّرة بمنطقة “يفنه” جنوب “تل أبيب” يوم أمس

منذ 1 ساعة 10 December، 2024
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