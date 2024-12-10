دوي الانفجار الذي سمع ناتج عن قيام جيش العدو بعملية تفجير واسعة  في الخيام وهو مستمر منذ ليل أمس بعملية نسف المنازل والمباني – موقع قناة المنار – لبنان
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December 10 2024 - 10:30

دوي الانفجار الذي سمع ناتج عن قيام جيش العدو بعملية تفجير واسعة  في الخيام وهو مستمر منذ ليل أمس بعملية نسف المنازل والمباني

منذ 2 ساعة 10 December، 2024
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