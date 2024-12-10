إذاعة جيش العدو: إستهداف أكثر من 250 هدفًا عسكريًا في سوريا فيما وصف بواحدة من أكبر العمليات في تاريخ سلاح الجو – موقع قناة المنار – لبنان
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December 10 2024 - 07:14

إذاعة جيش العدو: إستهداف أكثر من 250 هدفًا عسكريًا في سوريا فيما وصف بواحدة من أكبر العمليات في تاريخ سلاح الجو

منذ 22 mins 10 December، 2024
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