التلغراف عن مصدر في الداخلية البريطانية: الوزارة أوقفت مؤقتا طلبات اللجوء السورية بينما تقيم الوضع الحالي و القرار لن يطال فورا برنامج إعادة التوطين ببريطانيا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 10 2024 - 03:56

التلغراف عن مصدر في الداخلية البريطانية: الوزارة أوقفت مؤقتا طلبات اللجوء السورية بينما تقيم الوضع الحالي و القرار لن يطال فورا برنامج إعادة التوطين ببريطانيا

منذ 11 mins 10 December، 2024
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