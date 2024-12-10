نيويورك تايمز عن مصادر مطلعة: محادثات وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن بين إسرائيل وحماس تتقدم بهدوء – موقع قناة المنار – لبنان
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December 10 2024 - 02:14

نيويورك تايمز عن مصادر مطلعة: محادثات وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن بين إسرائيل وحماس تتقدم بهدوء

منذ 44 mins 10 December، 2024
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