حزب الله: يأتي هذا الاحتلال العدواني لأراضٍ سورية مع استمرار عدوان الجيش الصهيوني على لبنان وخروقاته اليومية واعتداءاته على غزة ما يؤكّد وحدة مسار الشعوب وضرورة رفض هذا العدوان ومواجهته – موقع قناة المنار – لبنان
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December 10 2024 - 00:26

حزب الله: يأتي هذا الاحتلال العدواني لأراضٍ سورية مع استمرار عدوان الجيش الصهيوني على لبنان وخروقاته اليومية واعتداءاته على غزة ما يؤكّد وحدة مسار الشعوب وضرورة رفض هذا العدوان ومواجهته

منذ 42 mins 9 December، 2024
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