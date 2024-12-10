حزب الله: يأتي هذا الاحتلال العدواني لأراضٍ سورية مع استمرار عدوان الجيش الصهيوني على لبنان وخروقاته اليومية واعتداءاته على غزة ما يؤكّد وحدة مسار الشعوب وضرورة رفض هذا العدوان ومواجهته – موقع قناة المنار – لبنان
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December 10 2024 - 00:26
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حزب الله: يأتي هذا الاحتلال العدواني لأراضٍ سورية مع استمرار عدوان الجيش الصهيوني على لبنان وخروقاته اليومية واعتداءاته على غزة ما يؤكّد وحدة مسار الشعوب وضرورة رفض هذا العدوان ومواجهته
منذ 42 mins
9 December، 2024
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حزب الله: كل المحاولات التي يقوم بها العدو للسيطرة على أراضٍ سورية جديدة لا يمكن تسميته سوى احتلال متمادٍ قائم في منطقة الجولان منذ العام 1967
حزب الله: نحذّر من مغبة استمرار هذه الاعتداءات وندعو العالم وبصورة خاصة العالمين العربي والإسلامي إلى اتخاذ مواقف صارمة ضد هذه الجرائم
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