وزارة الخارجية السعودية: استيلاء حكومة الاحتلال الإسرائيلي على المنطقة العازلة في هضبة الجولان واستهداف قواتها للأراضي السورية يؤكدان استمرارها في انتهاك قواعد القانون الدولي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 10 2024 - 00:26

وزارة الخارجية السعودية: استيلاء حكومة الاحتلال الإسرائيلي على المنطقة العازلة في هضبة الجولان واستهداف قواتها للأراضي السورية يؤكدان استمرارها في انتهاك قواعد القانون الدولي

منذ 1 ساعة 9 December، 2024
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