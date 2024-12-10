إذاعة جيش العدو الإسرائيلي: مقاتلات من سلاح الجو قصفت أكثر من 100 موقع داخل سوريا خلال الساعات القليلة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 10 2024 - 00:26

إذاعة جيش العدو الإسرائيلي: مقاتلات من سلاح الجو قصفت أكثر من 100 موقع داخل سوريا خلال الساعات القليلة الماضية

منذ 2 ساعة 9 December، 2024
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