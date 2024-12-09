المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي: نطالب الأمم المتحدة بإجراءات حاسمة وفورية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا ومحاسبتها على خرق القوانين الدولية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 9 2024 - 22:36

المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي: نطالب الأمم المتحدة بإجراءات حاسمة وفورية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا ومحاسبتها على خرق القوانين الدولية

منذ 59 mins 9 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة