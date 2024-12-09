أنباء عن غارات اسرائيلية تستهدف العاصمة السورية دمشق – موقع قناة المنار – لبنان
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December 9 2024 - 22:36

أنباء عن غارات اسرائيلية تستهدف العاصمة السورية دمشق

منذ 1 ساعة 9 December، 2024
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