غارات جوية صهيونية عنيفة تستهدف مدينة جبلة بريف اللاذقية السورية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 9 2024 - 22:36

غارات جوية صهيونية عنيفة تستهدف مدينة جبلة بريف اللاذقية السورية

منذ 1 ساعة 9 December، 2024
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