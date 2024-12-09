20 شهيداً وعدد من الجرحى بقصف الاحتلال منازل في عزبة بيت حانون شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 9 2024 - 20:40

20 شهيداً وعدد من الجرحى بقصف الاحتلال منازل في عزبة بيت حانون شمال قطاع غزة

منذ 23 mins 9 December، 2024
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