الخارجية الكويتية: على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته لوضع حد للاعتداءات “الإسرائيلية” على دول المنطقة حفاظا على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين – موقع قناة المنار – لبنان
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December 9 2024 - 20:40

الخارجية الكويتية: على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته لوضع حد للاعتداءات “الإسرائيلية” على دول المنطقة حفاظا على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين

منذ 44 mins 9 December، 2024
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