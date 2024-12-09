الخارجية الكويتية: ندين ونستنكر قيام قوات “إسرائيلية” احتلال المنطقة العازلة على الحدود السورية في انتهاك صارخ للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 9 2024 - 20:40

الخارجية الكويتية: ندين ونستنكر قيام قوات “إسرائيلية” احتلال المنطقة العازلة على الحدود السورية في انتهاك صارخ للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن

منذ 45 mins 9 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة