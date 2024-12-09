الجيش اللبناني : ستقوم إحدى وحداتنا بين الساعة الخامسة والثامنة من مساء اليوم بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقل تفجير القليلة – صور جنوبي لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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December 9 2024 - 18:36

الجيش اللبناني : ستقوم إحدى وحداتنا بين الساعة الخامسة والثامنة من مساء اليوم بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقل تفجير القليلة – صور جنوبي لبنان

منذ 27 mins 9 December، 2024
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