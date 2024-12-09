العميد سريع: عملياتنا الإسنادية للشعب الفلسطينيّ لن تتوقف حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 9 2024 - 18:36

العميد سريع: عملياتنا الإسنادية للشعب الفلسطينيّ لن تتوقف حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة

منذ 2 ساعة 9 December، 2024
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