العميد سريع: هذه العملية تأتي ضمن المرحلة الخامسة من مراحل إسناد المقاومة الفلسطينية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 9 2024 - 18:36

العميد سريع: هذه العملية تأتي ضمن المرحلة الخامسة من مراحل إسناد المقاومة الفلسطينية

منذ 2 ساعة 9 December، 2024
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