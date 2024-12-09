موقع واللا العبري عن وزير الأمن الداخلي سابقا في حكومة الاحتلال “عومر بارليف”: الحرب في غزة انتهت منذ زمن والأسرى يعانون في الأسر ،والجنود يُقتلون لأنّ نتنياهو تخلى عنهم – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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December 9 2024 - 16:24

موقع واللا العبري عن وزير الأمن الداخلي سابقا في حكومة الاحتلال “عومر بارليف”: الحرب في غزة انتهت منذ زمن والأسرى يعانون في الأسر ،والجنود يُقتلون لأنّ نتنياهو تخلى عنهم

منذ 55 mins 9 December، 2024
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