سرايا القدس: قصفنا بالإشتراك مع لواء العامودي – كتائب شهداء الأقصى مقر قيادة وسيطرة للعدو محيط المستشفى التركي في محور “نتساريم” بصواريخ (107) – موقع قناة المنار – لبنان
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December 9 2024 - 16:22

سرايا القدس: قصفنا بالإشتراك مع لواء العامودي – كتائب شهداء الأقصى مقر قيادة وسيطرة للعدو محيط المستشفى التركي في محور “نتساريم” بصواريخ (107)

منذ 1 ساعة 9 December، 2024
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