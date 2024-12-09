المفوضية الأوروبية: لا نتواصل مع هيئة تحرير الشام ونحتاج لتقييم أفعالها قبل النظر في إزالتها من قائمة العقوبات – موقع قناة المنار – لبنان
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December 9 2024 - 13:56

المفوضية الأوروبية: لا نتواصل مع هيئة تحرير الشام ونحتاج لتقييم أفعالها قبل النظر في إزالتها من قائمة العقوبات

منذ 26 mins 9 December، 2024
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