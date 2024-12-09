اعلام العدو: مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة 18 آخرين بعد إطلاق صاروخ مضاد للدروع تجاه شاحنة محملة بالمتفجرات شمالي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 9 2024 - 13:56

اعلام العدو: مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة 18 آخرين بعد إطلاق صاروخ مضاد للدروع تجاه شاحنة محملة بالمتفجرات شمالي قطاع غزة

منذ 38 mins 9 December، 2024
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