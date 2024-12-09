قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرج عن الشقيقين سامر وسمير سنان من بلدة عين قنيا في حاصبيا بعد اعتقالهما أمس خلال قطافهما الزيتون في سهل المجيدية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 9 2024 - 13:56

قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرج عن الشقيقين سامر وسمير سنان من بلدة عين قنيا في حاصبيا بعد اعتقالهما أمس خلال قطافهما الزيتون في سهل المجيدية

منذ 44 mins 9 December، 2024
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