مراسل المنار: قصف مدفعي معادي استهدف بلدة زبقين ما ادى الى تضرر منزلين واندلاع النيران بسيارة مركونة الى جانبهما – موقع قناة المنار – لبنان
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December 9 2024 - 13:56

مراسل المنار: قصف مدفعي معادي استهدف بلدة زبقين ما ادى الى تضرر منزلين واندلاع النيران بسيارة مركونة الى جانبهما

منذ 1 ساعة 9 December، 2024
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