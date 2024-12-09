مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم اجتماعاً طارئاً لمناقشة الوضع في سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 9 2024 - 08:22

مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم اجتماعاً طارئاً لمناقشة الوضع في سوريا

منذ 32 mins 9 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة