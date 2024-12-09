مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم منطقة السهل في بلدة “عوريف” جنوب نابلس. – موقع قناة المنار – لبنان
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December 9 2024 - 05:08

مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم منطقة السهل في بلدة “عوريف” جنوب نابلس.

منذ 2 ساعة 9 December، 2024
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