“نيونيورك تايمز” عن مسؤولين: إدارة بايدن تبادلت رسائل سرية عبر تركيا مع الجماعات المتمردة التي نفذت الهجوم المباغت لإسقاط الأسد – موقع قناة المنار – لبنان
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December 9 2024 - 05:06

“نيونيورك تايمز” عن مسؤولين: إدارة بايدن تبادلت رسائل سرية عبر تركيا مع الجماعات المتمردة التي نفذت الهجوم المباغت لإسقاط الأسد

منذ 2 ساعة 9 December، 2024
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