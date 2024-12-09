مصادر فلسطينية: تعزيزات عسكرية للعدو الإسرائيلي تقتحم قلقيلية من المدخل الشرقي للمدينة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 9 2024 - 01:26

مصادر فلسطينية: تعزيزات عسكرية للعدو الإسرائيلي تقتحم قلقيلية من المدخل الشرقي للمدينة

منذ 22 mins 9 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة