نيويورك تايمز عن مسؤولين “إسرائيليين”: قلقون من أن يؤدي سقوط النظام إلى تمكين المعارضة الساعية لتنفيذ هجمات ضدنا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 9 2024 - 01:26

نيويورك تايمز عن مسؤولين “إسرائيليين”: قلقون من أن يؤدي سقوط النظام إلى تمكين المعارضة الساعية لتنفيذ هجمات ضدنا

منذ 39 mins 9 December، 2024
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