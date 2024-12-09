نيويورك تايمز عن مسؤولين “إسرائيليين”: قوات برية عبرت إلى ما وراء المنطقة منزوعة السلاح بسوريا لأول مرة منذ 1973 – موقع قناة المنار – لبنان
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December 9 2024 - 01:26

نيويورك تايمز عن مسؤولين “إسرائيليين”: قوات برية عبرت إلى ما وراء المنطقة منزوعة السلاح بسوريا لأول مرة منذ 1973

منذ 42 mins 9 December، 2024
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