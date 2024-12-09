اعلام العدو: رئيس أركان جيش العدو الإسرائيلي: بدءا من هذه الليلة نقاتل داخل سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 9 2024 - 01:24

اعلام العدو: رئيس أركان جيش العدو الإسرائيلي: بدءا من هذه الليلة نقاتل داخل سوريا

منذ 1 ساعة 9 December، 2024
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