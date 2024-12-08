هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة وافقت على تعميق العمليات بالمنطقة العازلة بسوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 8 2024 - 21:08

هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة وافقت على تعميق العمليات بالمنطقة العازلة بسوريا

منذ 17 mins 8 December، 2024
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