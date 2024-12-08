نتنياهو: أصدرت تعليمات للجيش بالاستيلاء على المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع القيادية المجاورة لها – موقع قناة المنار – لبنان
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December 8 2024 - 16:12

نتنياهو: أصدرت تعليمات للجيش بالاستيلاء على المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع القيادية المجاورة لها

منذ 33 mins 8 December، 2024
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