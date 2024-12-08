الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب: الرئيس السوري بشار الأسد رحل بعدما فقد دعم حليفته روسيا التي فقدت اهتمامها بسوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 8 2024 - 10:22

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب: الرئيس السوري بشار الأسد رحل بعدما فقد دعم حليفته روسيا التي فقدت اهتمامها بسوريا

منذ 33 mins 8 December، 2024
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