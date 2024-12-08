إلغاء الزيارة المقررة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى الضاحية الجنوبية لبيروت التي كانت مخصصة للاطلاع على الأضرار التي خلفها العدوان الإسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
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December 8 2024 - 10:22

إلغاء الزيارة المقررة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى الضاحية الجنوبية لبيروت التي كانت مخصصة للاطلاع على الأضرار التي خلفها العدوان الإسرائيلي

منذ 39 mins 8 December، 2024
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