الجولاني لمقاتلي المعارضة: تضرعوا لله شاكرين وادخلوا دمشق متواضعين واحفظوا مؤسسات الدولة فهي للشعب السوري العظيم – موقع قناة المنار – لبنان
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December 8 2024 - 10:22

الجولاني لمقاتلي المعارضة: تضرعوا لله شاكرين وادخلوا دمشق متواضعين واحفظوا مؤسسات الدولة فهي للشعب السوري العظيم

منذ 2 ساعة 8 December، 2024
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