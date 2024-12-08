سرايا القدس-كتيبة نابلس: نخوض معارك ضارية مع قوات العدو في محاور القتال بمخيم بلاطة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 8 2024 - 03:26

سرايا القدس-كتيبة نابلس: نخوض معارك ضارية مع قوات العدو في محاور القتال بمخيم بلاطة

منذ 2 ساعة 8 December، 2024
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