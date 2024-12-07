المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: انسحاب منفذ عملية الدهس جنوبي الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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December 7 2024 - 19:10

المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: انسحاب منفذ عملية الدهس جنوبي الخليل

منذ 26 mins 7 December، 2024
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