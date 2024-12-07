الجيش السوري يعلن “إعادة انتشار وتموضع” لقواته في درعا والسويداء خلال المواجهات مع التنظيمات الإرهابية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 7 2024 - 09:12

الجيش السوري يعلن “إعادة انتشار وتموضع” لقواته في درعا والسويداء خلال المواجهات مع التنظيمات الإرهابية

منذ 12 mins 7 December، 2024
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