يديعوت أحرونوت عن سموتريتش: نهدف لتعزيز السيطرة الإسرائيلية وتحقيق السيادة الكاملة في الضفة الغربية عام 2025 – موقع قناة المنار – لبنان
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December 6 2024 - 21:08

يديعوت أحرونوت عن سموتريتش: نهدف لتعزيز السيطرة الإسرائيلية وتحقيق السيادة الكاملة في الضفة الغربية عام 2025

منذ 8 mins 6 December، 2024
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