هيئة البث “الإسرائيلية” عن مسؤول بوفد التفاوض: القيادة السياسية غير مستعدة لإنهاء حرب غزة كجزء من صفقة تبادل – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 6 2024 - 21:08

هيئة البث “الإسرائيلية” عن مسؤول بوفد التفاوض: القيادة السياسية غير مستعدة لإنهاء حرب غزة كجزء من صفقة تبادل

منذ 14 mins 6 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة