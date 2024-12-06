فايننشال تايمز: مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط التقى برئيسي وزراء “إسرائيل” وقطر للتوسط في وقف لإطلاق النار – موقع قناة المنار – لبنان
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December 6 2024 - 21:08

فايننشال تايمز: مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط التقى برئيسي وزراء “إسرائيل” وقطر للتوسط في وقف لإطلاق النار

منذ 50 mins 6 December، 2024
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