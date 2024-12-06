الاخبارية السورية عن مصدر عسكري : لا صحة للأنباء التي تتناقلها وسائل إعلام وصفحات التنظيمات الإرهابية حول أي انسحاب لأية وحدات من قواتنا المسلحة الموجودة في محيط مدينة حمص وريفها وهي في كامل الجاهزية والاستعداد لتنفيذ واجباتها والتصدي لأي هجوم إرهابي – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
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December 6 2024 - 21:08

الاخبارية السورية عن مصدر عسكري : لا صحة للأنباء التي تتناقلها وسائل إعلام وصفحات التنظيمات الإرهابية حول أي انسحاب لأية وحدات من قواتنا المسلحة الموجودة في محيط مدينة حمص وريفها وهي في كامل الجاهزية والاستعداد لتنفيذ واجباتها والتصدي لأي هجوم إرهابي

منذ 1 ساعة 6 December، 2024
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