الاخبارية السورية عن مصدر عسكري : لا صحة للأنباء التي تتناقلها وسائل إعلام وصفحات التنظيمات الإرهابية حول أي انسحاب لأية وحدات من قواتنا المسلحة الموجودة في محيط مدينة حمص وريفها وهي في كامل الجاهزية والاستعداد لتنفيذ واجباتها والتصدي لأي هجوم إرهابي – موقع قناة المنار – لبنان
الاخبارية السورية عن مصدر عسكري : لا صحة للأنباء التي تتناقلها وسائل إعلام وصفحات التنظيمات الإرهابية حول أي انسحاب لأية وحدات من قواتنا المسلحة الموجودة في محيط مدينة حمص وريفها وهي في كامل الجاهزية والاستعداد لتنفيذ واجباتها والتصدي لأي هجوم إرهابي