سرايا القدس: قصفنا برشقة صاروخية تحشدات العدو الصهيوني في محيط موقع “كيسوفيم” – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2024 - 18:58

سرايا القدس: قصفنا برشقة صاروخية تحشدات العدو الصهيوني في محيط موقع “كيسوفيم”

منذ 30 mins 7 October، 2024
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