مراسل المنار: غارة لطيران العدو الإسرائيلي استهدفت بلدة مجدل زون في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2024 - 18:58

مراسل المنار: غارة لطيران العدو الإسرائيلي استهدفت بلدة مجدل زون في جنوب لبنان

منذ 31 mins 7 October، 2024
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