كتائب القسام: قصفنا عمق الاحتلال مدينة “تل أبيب” برشقة صاروخية من نوع “مقادمة” “M90” ضمن معركة الاستنزاف المستمرة وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين والتهجير المتعمد لأبناء شعبنا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 7 2024 - 11:12

كتائب القسام: قصفنا عمق الاحتلال مدينة “تل أبيب” برشقة صاروخية من نوع “مقادمة” “M90” ضمن معركة الاستنزاف المستمرة وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين والتهجير المتعمد لأبناء شعبنا

منذ 10 mins 7 October، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة