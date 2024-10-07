المقاومة الاسلامية: اطلاق صلية من صواريخ “فادي 1” على قاعدة الكرمل جنوب حيفا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2024 - 09:38

المقاومة الاسلامية: اطلاق صلية من صواريخ “فادي 1” على قاعدة الكرمل جنوب حيفا

منذ 43 mins 7 October، 2024
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