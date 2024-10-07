حماس: ندعو جماهير شعبنا في الضفة والقدس والداخل المحتل وفي مخيمات اللجوء إلى تصعيد كل أشكال المقاومة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2024 - 09:38

حماس: ندعو جماهير شعبنا في الضفة والقدس والداخل المحتل وفي مخيمات اللجوء إلى تصعيد كل أشكال المقاومة

منذ 60 mins 7 October، 2024
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